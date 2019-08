Ponte Valleceppi, chiusa dopo smottamento strada Perugia

share

E’ stata emessa questa mattina un’ordinanza del Comune di Perugia che dispone il divieto di transito a tutte la categorie di veicoli ed ai pedoni in Strada Perugia – Ponte Valleceppi, nel tratto compreso fra il civ. 99 di Via dei Narcisi e l’intersezione con Via dei Ciclamini, a causa dello smottamento di un tratto di scarpata.

Nell’area è stata apposta idonea transennatura e segnaletica indicante anche i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti il tratto interdetto (Via Tagliamento, Via Arno, Str. Tiberina Nord c.d. Ornari, Str. Perugia – Ponte Valleceppi/abitato di Casaglia, Via del Giochetto/Cimitero Monterone).

Il provvedimento resterà valido fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto interessato.

share

Stampa