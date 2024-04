Ponte San Giovanni: di nuovo doppio senso in Via Adriatica - Tuttoggi.info

I consiglieri comunali di Perugia Paolo Befani (Fdi) e Lorenzo Mattioni (Lega) esprimono soddisfazione per il via libera da parte della terza commissione consiliare, alla loro proposta di ripristinare il doppio senso di circolazione in Via Adriatica di Ponte San Giovanni.



“Fa piacere – dicono – prendere atto della compattezza della maggioranza nel sostenere una proposta di buon senso che dà maggiore sicurezza ai pedoni, calo delle emissioni inquinanti per i cittadini, vantaggi economici agli automobilisti e potenziali maggiori introiti ai commercianti.

Consapevoli che un ritorno alla vecchia viabilità si potrà vedere, per ragioni di tempistica, con la nuova legislatura. Cogliamo con favore – concludono Befani e Mattioni – la disponibilità della parte tecnica del Comune a ragionare sul come attuare la proposta nella migliore modalità”.