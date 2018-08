Ponte San Giovanni, cadavere di un uomo trovato nel Tevere: indaga la Polizia

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Indaga la Polizia (coadiuvata dagli agenti della scientifica) per capire le cause della morte di un uomo ritrovato nel Tevere questa mattina, mercoledì 29 agosto.

Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo, un anziano di oltre 80 anni, recuperato nella zona di Ponte San Giovanni dalle forze dell’ordine. L’uomo non è però ancora stato identificato e non si esclude alcuna ipotesi per le cause della sua morte, dal gesto volontario al tragico incidente, a un malore. Sul posto anche il medico legale.

(Maggiori informazioni nel corso della mattinata)

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa