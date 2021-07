Ponte Garibaldi, i lavori dovrebbero finire in settimana - Tuttoggi

I lavori hanno comportato la temporanea chiusura al traffico di entrambe le corsie. L'assessore Salvati "Finalmente interveniamo"

“Da anni su ponte Garibaldi c’era un problema legato al rumore provocato dal percotimento metallico dei vecchi giunti oramai non più efficaci; ora, finalmente stiamo intervenendo”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati a proposito dei lavori in corso su Ponte Garibaldi che hanno comportato la temporanea chiusura al traffico di entrambe le corsie.

Nuova pavimentazione

“Al termine dei lavori sui giunti – riferiscono i tecnici dell’Ufficio Manutenzioni – Direzione Lavori Pubblici – sarà realizzata una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sopra all’impalcato”. “Occorre comunque precisare che la struttura del ponte in cemento armato precompresso, non presenta alterazioni di tipo statico e strutturale”.

I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero terminare entro la fine della prossima settimana. Subito dopo il ponte sarà riaperto al traffico veicolare e pedonale.