Ponte della Bruna chiuso, il Comune di Spoleto manda la protezione civile in supporto - Tuttoggi.info

Spoleto invia quattro volontari della Protezione Civile per fornire informazioni ai cittadini sui percorsi alternativi da seguire

I volontari della protezione civile di Spoleto in supporto del Comune di Castel Ritaldi per gestire il caos viabilità dopo la chiusura del ponte della Bruna, lungo la sp 451 Tuderte. Lo ha annunciato lo stesso Comune di Spoleto che così arriva in “soccorso” della limitrofa amministrazione comunale, evidentemente in difficoltà visto che nei primi due giorni di chiusura della strada si sono registrati almeno due incidenti lungo la viabilità alternativa.

Da questa mattina, 19 luglio, infatti, viene spiegato in una nota che “il Comune di Spoleto ha messo a disposizione quattro volontari della Protezione Civile, che stanno prestando servizio nel Comune di Castel Ritaldi, precisamente all’altezza della frazione di Mercatello, a supporto delle attività di informazione ai cittadini relativamente alle strade da percorrere in direzione Spoleto durante le prossime settimane di chiusura del ponte”.

I volontari, che in questa prima fase saranno presenti per quattro giorni fino a sabato 22 luglio, sono organizzati in due turni in base agli orari considerati di maggior traffico. Il servizio è garantito, la mattina, dalle ore 7 alle 11 e, nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 20.

Intanto l’amministrazione comunale castelritaldese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video per fare chiarezza sulla viabilità alternativa alla chiusura del ponte della Bruna, mentre in generale sui social network si susseguono i commenti che chiedono ai cittadini senso di responsabilità lungo i vari percorsi, sia tra i comuni di Castel Ritaldi e Montefalco che tra Castel Ritaldi e Spoleto.