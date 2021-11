Polo armi leggere, nuovo direttore. Latini: "Al fianco di questa realtà"

Il Colonnello Francesco Nasca al posto del Generale Sanfilippo

Polo armi leggere, nuovo direttore. Alla cerimonia di avvicendamento, all’interno della Caserma Passarelli di via Brin, anche il sindaco Leonardo Latini. Il Colonnello Ing. T. ISSMI Francesco Nasca ha preso il posto del Generale Vincenzo Sanfilippo nella Direzione dello PMAL.

Le presenze

Alla cerimonia erano presenti il Generale Sergio Santamaria, Comandante dei trasporti e materiali del comando logistico dell’esercito, il Vescovo di Terni, Narni e Amelia Giuseppe Piemontese, Prefetto Dario Sensi, il Questore Bruno Failla, le autorità civili e militari, oltre al personale civile e militare del Polo.

Il ringraziamento

“Ringrazio il generale Sanfilippo per aver guidato il Polo in una fase particolarmente complessa come l’attuale – ha detto il sindaco Leonardo Latini dopo la cerimonia – e per le ottime relazioni istituzionali che ha saputo creare con gli enti locali e con la città. Rivolgo un saluto di benvenuto al nuovo Direttore, confermando la vicinanza e l’interesse della istituzione che rappresento per lo sviluppo del Polo, nel solco della sua straordinaria tradizione e a tutela dei suoi lavoratori e della loro capacità e specializzazione”.