Polizia suona il campanello e vola eroina dalla finestra, denunciati in 2 - Tuttoggi.info

Controlli della polizia sull'immigrazione si trasformano in operazione antidroga: sequestrati 19 involucri di eroina lanciati da una finestra

Avevano suonato il campanello di un palazzo, in via Campofregoso, a due passi dalla questura di Terni, per un controllo sull’immigrazione irregolare, quando hanno visto volare da una finestra un involucro al cui interno c’era eroina. E così l’operazione della polizia si è trasformata nella ricerca degli spacciatori.

L’episodio poco dopo le 8 di martedì mattina, nell’ambito di controlli straordinari disposti dal questore Bruno Failla finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dell’immigrazione irregolare. Gli agenti, dopo aver suonato il primo campanello, hanno visto volare un involucro dalla finestra. Mentre gli operatori della Questura, della Squadra Mobile e della Squadra Volante raggiungevano l’appartamento in questione, quelli del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche hanno recuperato l’involucro, caduto proprio ai loro piedi, dopo essere rimbalzato su una piccola tettoia.

Entrati nell’abitazione, dopo aver suonato molte volte il campanello, sono stati ricevuti da una signora nigeriana che ha dichiarato di trovarsi sola in casa. Da una camera però sopraggiungevano distintamente alcuni rumori. La stanza era a chiusa a chiave da dentro e solo dopo aver intimato più volte di aprire, finalmente i poliziotti sono riusciti ad entrare, trovandovi due giovani nigeriani. È stato verificato che l’involucro – un calzino nero, contenente un altro involucro chiuso con il nastro adesivo – era stato lanciato proprio dalla finestra di quella camera, ma nessuno dei ragazzi presenti se ne è assunto la responsabilità.

I due sono stati accompagnati in questura per essere identificati, mentre la Polizia Scientifica ha analizzato il contenuto del calzino: 19 piccoli involucri termosaldati, di varia grandezza, di eroina, per un totale di 18,5 grammi. I due, uno di 30 anni residente a Moncalieri (TO) e l’altro di 31 anni, residente in provincia di Reggio Calabria, hanno dichiarato agli agenti di essere a Terni in visita da qualche giorno. Dagli accertamenti però è emerso che il 31enne, con precedenti reati di droga, era stato denunciato per spaccio a fine giugno dai Carabinieri di Terni, in una via adiacente all’appartamento di via Campofregoso, mentre l’altro era stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Sentito il magistrato di turno, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, mentre verranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare la presenza, regolare o meno, di entrambi gli individui nell’abitazione.