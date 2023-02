Polizia monitora pregiudicato e lo scopre con un complice a rubare gasolio da mezzi pesanti - Tuttoggi

Uno dei due uomini è sceso dall’auto con due grosse taniche di plastica ed ha scavalcato la recinzione. Dopo circa 10 minuti, il veicolo è ripartito alla volta di Terni per fermarsi in un locale nei pressi dello Stadio. E’ stato lì che i poliziotti hanno controllato i due e il contenuto della vettura: a bordo sono state trovate 4 grosse taniche piene di gasolio ed un tubo di gomma giallo, verosimilmente per aspirare i liquidi. I due sono stati portati in Questura e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo alla guida dell’auto, di 56 anni, residente a Terni ed originario della Puglia, era anch’egli pregiudicato.

Sono stati entrambi denunciati per furto aggravato in concorso e il 45enne è stato anche segnalato per l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora, in quanto avrebbe dovuto essere in casa dalle 20 alle 7 e non avrebbe dovuto lasciare il Comune di Terni.

Martedì mattina gli investigatori della Mobile ternana hanno effettuato un altro sopralluogo nel parcheggio dei veicoli industriali ed hanno rinvenuto altre 3 grosse taniche di plastica ed un tubo giallo di gomma ancora infilato nel serbatoio di un veicolo.