Polizia: intensificati i controlli in centro, a Fontivegge e ai Ponti

Pattugliamento serrato anche delle aree cittadine di maggiore aggregazione sociale e delle zone interessate all’attività di spaccio e della prostituzione.

Durante i controlli, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno identificato, in zona via Cortonese a Perugia, un cittadino italiano, classe 1973. Fermato alla guida di un’autovettura non di sua proprietà, immatricolata in Francia e senza un documento attestante il titolo e la durata del possesso del mezzo, è stata elevata all’uomo una sanzione di 250 euro.

In zona Ellera di Corciano, invece, è stato sorpreso un cittadino italiano – classe 1982 – mentre circolava con un’autovettura priva della copertura assicurativa obbligatoria e della visita di revisione periodica. Al 40enne è stata elevata una sanzione di 866 euro per la prima infrazione, con il contestuale sequestro amministrativo del mezzo; mentre per la seconda infrazione è stata irrogata una sanzione di 173 euro con il ritiro della carta di circolazione.