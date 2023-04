Polizia in festa a Spoleto col vice capo Gambacurta | Maxiphotogallery - Tuttoggi.info

Durante la cerimonia sono stati consegnati anche vari riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti in varie operazioni di servizio. In particolare un encomio solenne è andato a: vicesovrintendente Giampiero Pietraccini; ispettore Rosella Lebano, ispettore Luigi Pochini, ispettore Emanuele Faina; sovrintendente Simone Albini. A ricevere un encomio sono stati invece: vicequestore Adriano Felici, ispettore Riccardo Ottaviani, sovrintendente Caldaioli Andrea, sovrintendente Luigi Pandolfi, sovrintendente Ilaria Ingi; ispettore Marco Carpisassi, vicesovrintendente Francesco Baliani; sostituto commissario coordinatore Fabio Tristaino, ispettore Mauro Barbadori, assistente capo coordinatore Luigi Martorelli; ispettore Riccardo Ottaviani, sovrintendente capo coordinatore in pensione Agostino Tuzi; vicequestore Gianluca Goriano. Lode, infine, per: assistente capo coordinatore Fabrizio Lorenzetti, assistente capo coordinatore Mauro Piccioni.

(articolo in aggiornamento)