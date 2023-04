La Polizia di Stato celebra a Spoleto il 171' compleanno: il programma delle celebrazioni - Tuttoggi.info

Il programma prevede l’inizio delle celebrazioni alle ore 9, nel piazzale interno della Questura di Perugia dove si terrà, in forma riservata, la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato. Alle ore 11, in piazza Duomo a Spoleto, seguirà la cerimonia ufficiale che prevede l’allocuzione del Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e terminerà con la consegna dei riconoscimenti al personale della Polizia di Stato che si è distinto in servizio.

Alle celebrazioni sarà presente il Vice Capo della Polizia – Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto alle attività di coordinamento e pianificazione delle forze di Polizia – Prefetto Stefano Gambacurta, oltre alle massime autorità religiose, civili e militari della provincia.

Per l’occasione, sarà anche presente la mostra itinerante “frammenti di storia: l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della polizia scientifica”.