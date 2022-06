La polizia di Foligno consegna agli studenti l'agenda

Tante domande al vicequestore Adriano Felici

Gli studenti delle varie scuole, dopo aver ricevuto in regalo “Il mio diario” dai nuovi amici poliziotti, hanno colto l’occasione per soddisfare tante curiosità sulla missione che svolge quotidianamente il personale della Polizia di Stato, rivolgendo moltissime domande alle quali non si è sottratto il dirigente del Commissariato di Foligno, Adriano Felici. Tra i sorrisi e con la promessa che sarebbero tornati presto a fargli visita.