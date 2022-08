Politiche 2022, giorni e orari di apertura uffici del Comune di Terni per i servizi elettorali - Tuttoggi

Elezioni politiche e servizi elettorali: i giorni e gli orari di apertura degli uffici del Comune di Terni.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre anche gli uffici del Comune di Terni offriranno una serie di servizi specifici per consentire e facilitare gli adempimenti di legge.

In particolare, nei prossimi giorni, in occasione della scadenza per la presentazione della sottoscrizione delle liste, l’ufficio elettorale (nella sede di Corso del Popolo) resterà aperto: giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30; il 21 e il 22 agosto, dalle 8.00 alle 20.00, per il rilascio delle tessere elettorali e dei certificati elettorali collegati alla sottoscrizione delle liste.