Polisportiva Ternana, esordio in Nazionale per il karateka Edoardo Piccioni

share

Un grande motivo di orgoglio per la Polisportiva Ternana. Oggi, domenica 6 ottobre, Edoardo Piccioni, atleta spoletino tesserato con questa società e allievo di Luigi Gigante, direttore della sezione karate, farà il suo esordio ufficiale con la maglia azzurra della Nazionale italiana giovanile.

Piccione prenderà parte alla 19^ edizione del Croatia Open, che si svolge ad Umago, e sarà protagonista sia nella gara a squadre (sarà il capitano della squadra di kata) che in quella individuale. Per lui è il coronamento di un 2019 che lo ha visto primeggiare già in due gare della Youth League della Fijlkam, con un quinto posto sempre ad Umago e un terzo posto a Basilea.

“Per noi è una grande soddisfazione – dice il maestro Gigante – per me che lo alleno, per tutti i tecnici della nostra società e per tutta la Polisportiva Ternana, con in testa il presidente Maurizio Sciarrini. Questo esordio fra l’altro è come fosse per me un bellissimo regalo perché arriva nel giorno del mio compleanno. Il merito va soprattutto ad Edoardo che negli ultimi due anni ha fatto grandi progressi, dettati soprattutto dalla determinazione e voglia di raggiungere gli obiettivi più importanti. E’ stato bravo a stringere i denti quando i risultati sembravano non arrivare, noi lo abbiamo spronato ad allenare ancora di più il suo grande talento e lui ci ha ascoltato, allenandosi con più forza anche dopo le sconfitte. Godiamoci questo esordio: chissà che da questa avventura non ci porti anche qualche medaglia o risultati di prestigio”.

share

Stampa