Polino, senso unico alternato sulla Sp 17 lunedì 17 luglio - Tuttoggi.info

Senso unico alternato regolato da semaforo lunedì prossimo, 17 luglio, su un tratto della Sp 17 di Polino.

Si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo lunedì prossimo, 17 luglio, su un tratto della Sp 17 di Polino.

A stabilirlo il servizio viabilità della Provincia di Terni, su richiesta di un privato, per consentire la normale movimentazione di un carico di legname posto sulla scarpata sovrastante la strada. Il provvedimento riguarda il tratto dal Km 7+820 al Km 8+050, dalle 8,00 alle 19,00, ed è stato assunto per evitare situazioni di pericolo al transito e assicurare la pubblica incolumità in relazione alle dimensioni della carreggiata.