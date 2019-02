Polfer, controlli nella provincia di Terni per il “Rail safe day”

Come disposto in ambito nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Compartimento Polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, nella giornata di ieri, ha intensificato e coordinato nell’ambito della propria giurisdizione, servizi straordinari preventivi e repressivi, mirati in particolare ad arginare impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario.

Le statistiche, infatti, nonostante la continua attività preventiva degli operatori di polizia, continuano a far registrare investimenti mortali, indebiti attraversamenti dei binari, presenza di persone sulla sede ferroviaria o oltre la linea gialla nonché salita o discesa di viaggiatori da convogli in movimento.

L’attività, che rientra nelle iniziative del “Rail safe day”, con l’impiego di 91 operatori della specialità, nei numeri, ha prodotto l’identificazione di 323 persone e 43 scali ferroviari controllati.

Nella sola provincia di Terni, il locale Posto Polfer, in collaborazione con quello di Orvieto, hanno, hanno identificato 39 persone e controllato 04 stazioni ferroviarie prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria.

