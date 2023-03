“Poeti del Judo”, grande successo con il Bronzo di Annalisa Massoli ai Campionati Italiani

Campionati Italiani Cadetti tenutesi a Taranto. La Massoli ha avuto accesso grazie all’ottimo posizionamento in ranking list nazionale

Grande risultato per la sezione femminile dell’associazione sportiva I Poeti del Judo. Medaglia di bronzo per l’atleta Annalisa Massoli alle finali A2 dei Campionati Italiani classe Cadetti tenutesi a Taranto, alle quali aveva avuto accesso grazie all’ottimo posizionamento in ranking list nazionale nella categoria -57 kg.

Seguita a bordo tatami dal coach Stefano Poeta, Annalisa ha vinto ben cinque incontri su sei affrontati, perdendo per un soffio solo agli ottavi a causa di uno shido, in una categoria popolata da ben 43 atlete provenienti da tutta Italia. Annalisa, figlia d’arte – il padre, Paolo Massoli, è stato a lungo praticante e attualmente tecnico- è nata judoisticamente a Terni dai maestri Fiocchetti e Nardoni, ma è perugina d’adozione. Dopo il podio alle finali A2 Annalisa si trova ora proiettata verso le finali di categoria A1, in cui si scontrerà con le migliori atlete d’Italia.