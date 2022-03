Pnrr Umbria, coordinamento fra istituzioni | Serie di incontri fra presidente Tesei e presidenti Upi ed Ancipresidenti, upi - Tuttoggi

Coordinamento fra istituzioni al centro del primo di una serie di incontri fra presidente regione Tesei e presidenti Upi ed Anci, Pernazza e Toniaccini

Il coordinamento tra le Istituzioni del territorio, in particolar modo per ciò che concerne l’attuazione dei progetti regionali inseriti nel Pnrr, è stato lo scopo dell’incontro che si è tenuto venerdì scorso tra la Presidente della Regione, Donatella Tesei, e i Presidenti umbri di Upi (Unione Province) e Anci (Associazione nazionale Comuni), rispettivamente Laura Pernazza e Michele Toniaccini.

Tra le iniziative prese nel corso dell’appuntamento, la nascita di un coordinamento tecnico che prevede la partecipazione di un esponente per ognuno dei tre soggetti e che ha come obiettivo individuare e facilitare le misure per la realizzazione dei progetti stessi. Inoltre, così come già convenuto con Anci, anche con Upi la Regione si è messa a disposizione per ascoltare e supportare quelli che sono i fabbisogni, in termini di sostegno operativo e di consulenza, ovviamente permanendo in essere la possibilità da parte di Province e Comuni di reclutare e avvalersi di proprio personale qualificato.

Per ciò che concerne la formazione, la Regione ha messo a disposizione la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (Villa Umbra) per corsi e periodi formativi a favore del personale tecnico, utile nella prima fase di progettazione, e giuridico amministrativo, per la seconda fase di rendicontazione delle spese.

Quello di venerdì è stato il primo di una serie di incontri sistematici che le tre istituzioni continueranno ad avere nel tempo per meglio coordinarsi in merito alle iniziative e esigenze del territorio umbro.