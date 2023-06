Pnrr, Prefetto Terni "Attuare il piano" - Tuttoggi.info

Pnrr, vertice in Prefettura per spendere bene i fondi a livello locale. Stabiliti tavoli a cadenza periodica

Si è tenuto oggi, in Prefettura, un nuovo incontro per approfondire lo stato di avanzamento dei progetti a titolarità del Ministero dell’Interno afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui risultano soggetti attuatori i Comuni insistenti sul territorio provinciale. Alla riunione, convocata dal Prefetto Giovanni Bruno d’intesa con la Direttrice della locale Ragioneria Territoriale dello Stato, Dott.ssa Paola Severini, hanno preso parte i rappresentanti dei restanti Comuni della Provincia, quelli che non erano stati coinvolti nel precedente incontro del 24 maggio scorso.

Pnrr, prefetto Terni “Attuare il piano”

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’opportunità strategica rappresentata dal PNRR per il Sistema Paese ed ha sottolineato la necessità di portare a compimento gli adempimenti imposti dall’attuazione del Piano, presupposto dell’effettivo impiego dei relativi finanziamenti. Nel corso dell’incontro il Prefetto e la Direttrice della Ragioneria Territoriale dello Stato hanno siglato l’Accordo attuativo per l’istituzione del Presidio Territoriale Unitario composto dal Personale della Prefettura U.T.G. e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia/Terni.

Indicazioni operative

Il Presidio è istituito con l’obiettivo di supportare gli Enti Locali, dando attuazione agli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del PNRR, secondo le indicazioni operative definite dalle competenti Amministrazioni centrali. Le menzionate attività di supporto saranno svolte nei confronti delle amministrazioni locali titolari di interventi finanziati dal PNRR mediante opportuni raccordi operativi, nel rispetto dei manuali e delle linee guida emanati.

Pnrr, tavoli a cadenza periodica

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche i membri del neo costituito Presidio territoriale unitario, sono state esaminate talune specifiche problematiche che gli Enti locali si trovano a dover affrontare, individuando le possibili soluzioni. Il Prefetto ha, infine, ringraziato i partecipanti per la sensibilità manifestata e ha preannunciato che saranno convocati tavoli con cadenza periodica per verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti suddetti per i Comuni che non abbiano raggiunto i target richiesti.