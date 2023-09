Pnrr Orvieto, affidati i lavori per la scuola di Sferracavallo - Tuttoggi.info

Al termine della procedura negoziata esperita dalla Provincia di Terni è stata affidata alla Ma.Co.Ri srl di Roma la demolizione e la ricostruzione della Scuola per l’Infanzia “Collodi” di Sferracavallo

Al termine della procedura negoziata esperita dalla Provincia di Terni è stata affidata alla Ma.Co.Ri srl di Roma la demolizione e la ricostruzione della Scuola per l’Infanzia “Collodi” di Sferracavallo per un importo di 1.553.011,77 euro secondo il progetto definitivo approvato a luglio dalla giunta comunale di Orvieto e il progetto esecutivo approvato ad agosto.

Centro per le Politiche sociali e non solo

Sarà invece un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Costruzioni Ingg Penzi di Maddaloni, Bitec Elettrosistemi di Terni ed Eutecne di Perugia a occuparsi della realizzazione del Centro per le Politiche sociali di Orvieto scalo, che sorgerà al posto della ex scuola media del quartiere. L’appalto integrato, aggiudicato dalla centrale di committente del Cev per conto del Comune di Orvieto, comprende la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori per complessivi 3.979.992,87 euro.

Nella giornata di venerdì 15 settembre, invece, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Orvieto, Piergiorgio Pizzo, e della funzionaria responsabile dell’Ufficio Patrimonio, Valentina Satolli, sono stati consegnati alla G srl di San Quirico di Sorano gli interventi di efficientemente energetico di Palazzo Negroni, sede del Centro studi “Città di Orvieto” e del Palazzo del Giudice di Pace, anche questi finanziati dal Pnrr per un importo complessivo di 130.000 euro.

Pizzo: “Rispettiamo i tempi stringenti imposti dal Pnrr“

“Rispettiamo i tempi stringenti imposti dal Pnrr – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – per portare a compimento importanti opere per Orvieto scalo, con il Centro per le Politiche sociali e la famiglia che cambierà il volto del quartiere e migliorerà ulteriormente l’attività dei servizi sociali su tutto il territorio, e Sferracavallo, che nel giro di due anni avrà una scuola moderna, funzionale e sicura. Per la ‘Collodi’ attendiamo che la Provincia di Terni faccia le verifiche di legge, poi entro il 30 novembre saranno consegnati i lavori”.

Palazzo Negroni e Palazzo del Giudice di Pace

“Altrettanto di rilievo – prosegue Pizzo – sono i lavori di efficientemente energetico a Palazzo Negroni e al Palazzo del Giudice di Pace, che, con l’intervento sulla centrale termica, renderanno indipendenti le due strutture e garantiranno notevoli risparmi all’Ente. Per l’intervento serviranno 45 giorni dopodiché potranno partire anche i lavori di riqualificazione e ripavimentazione del cortile esterno, ad opera del Provveditorato alle opere pubbliche per conto del Ministero della Giustizia, che consentiranno di separare gli spazi del Giudice di Pace da quelli utilizzati dal Centro studi“.

Il Centro per le Politiche sociali e della famiglia: nei primi mesi del 2024 l’avvio dei lavori

“Per quanto riguarda il Centro per le Politiche sociali e della famiglia di Orvieto scalo – spiega infine il vicesindaco con delega all’Urbanistica, Mario Angelo Mazzi – entro l’anno è prevista la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva e l’avvio della conferenza dei servizi per poter iniziare i lavori nei primi mesi del 2024 rispettando le scadenze del Pnrr. Si tratta di un intervento rilevante per la progettualità che introduce elementi innovativi di bioarchitettura, per il miglioramento dei servizi ai cittadini ma anche per la vita del quartiere“.