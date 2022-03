Pnrr, il punto sui progetti fin qui presentati dal Comune di Marsciano - Tuttoggi

Tra le opere finanziate, oltre all’ex Tabacchificio, anche la riqualificazione di piazza Mazzini nel capoluogo e l’adeguamento sismico del nido Rodari.

Dopo il finanziamento, per 5milioni, dell’intervento di recupero dell’ex Tabacchificio Pietromarchi, è attesto nelle prossime settimane l’esito di alcuni progetti con cui il Comune ha partecipato a bandi a valere su risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Due di questi progetti riguardano l’edilizia scolastica e i servizi legati all’istruzione. In particolare:

Realizzazione di una nuova struttura destinata a mensa scolastica a servizio della scuola primaria e dell’infanzia del quartiere di Ammeto a Marsciano (importo lavori stimato 445.000 euro)– La nuova struttura è prevista all’interno della corte esterna al plesso scolastico. È prevista anche la realizzazione di un parcheggio pubblico esterno ad uso esclusivo dei fruitori della scuola, anche al fine di migliorare il servizio di carico e scarico per la gestione della nuova mensa. Il terreno individuato per il nuovo parcheggio sarà oggetto di esproprio a carico del Comune.

Realizzazione di una nuova palestra a servizio dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano (importo lavori stimato 2.500.000 euro) – La palestra sorgerà nell'area limitrofa al polo unico scolastico del capoluogo (scuola media e scuole superiori). Sarà dotata di accessi indipendenti, parcheggio pubblico dedicato e corte esterna recintata. Gli spazi sia interni che esterni saranno progettati nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche. La palestra sarà destinata sia ad uso scolastico che extrascolastico a servizio della cittadinanza.

Un terzo bando per il quale il Comune ha presentato domanda nei giorni scorsi, ed è in attesa di esito, riguarda risorse destinate a finanziare le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche relative al Pnrr. Tre i progetti per i quali è stato chiesto questo contributo: la ristrutturazione del Tabacchificio, la realizzazione di una residenza per anziani a Marsciano, la sistemazione della pavimentazione e delle infrastrutture a rete di piazza Mazzini nel capoluogo. Anche queste ultime due opere, infatti, sono legate al Pnrr. Il complesso residenziale per over 65, da realizzare nell’area della ex clinica Bocchini, è inserito tra le opere strategiche presentate dalla Regione Umbria da finanziare con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre il progetto di riqualificazione di piazza Mazzini, presentato dal Comune a valere su un bando ministeriale e per il quale l’Ente era in graduatoria, è risultato essere finanziato grazie all’arrivo di risorse del Pnrr, in aggiunta a quelle inizialmente stanziate nel bando, che ha permesso lo scorrimento della graduatoria. Stesso esito positivo, ovvero uno scorrimento di graduatoria grazie ai fondi del Pnrr, ha riguardato anche i lavori di adeguamento sismico dell’asilo Rodari, per un importo di 400mila euro.

Come spiega l’Assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello, “l’arrivo di importanti finanziamenti con cui possiamo andare a intervenire su opere strategiche per il territorio è motivo di grande soddisfazione e testimonia la bontà del lavoro che l’Ente sta facendo con i propri uffici. Confidiamo che possano esserci esiti positivi per i vari progetti dei quali siamo in attesa di risposta. Certamente continueremo, mano mano che escono nuovi bandi, a selezionare quelli ritenuti più interessanti e a parteciparvi, al fine di sfruttare per quanto possibile le opportunità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci mette a disposizione”.

Sono infine due i progetti presentati dal Comune che sono stati ammessi, si trovano in graduatoria, ma non risultano al momento finanziabili a causa della insufficienza di risorse economiche stanziate. Entrambi i progetti riguardano l’efficientamento energetico di plessi scolastici, nella fattispecie l’edificio della scuola primaria e dell’infanzia di Castello delle Forme e quello della scuola primaria di Papiano.