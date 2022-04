Pnrr, dopo i 17 milioni Terni chiede altri 2 milioni al Governo - Tuttoggi

Pnrr, Terni punta a ottenere altri 2 milioni di euro per riqualificare le arre di Città Giardino, Torreorsina e Gabelletta

Nell’ambito dei fondi PNRR (Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale) con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, a Terni sono stati destinati 17.982.800 di euro. Sulla proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Benedetta Salvati, l’Amministrazione ha stabilito di richiedere ulteriori 2 milioni di euro (la domanda scadrà il prossimo 30 aprile) per intervenire a Città Giardino, Torreorsina e Gabelletta. L’ulteriore richiesta fa riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2022 che definisce la modalità per la presentazione delle richieste di contributi per l’annualità 2022.

Grazie ai 17milioni già stanziati, il Comune potrà intervenire su alcune zone ‘critiche’ della città. 10milioni di euro saranno destinati all’intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi – 2° stralcio; 2milioni per la riqualificazione vari playground in aree periferiche; un milione di euro per il completamento parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto – 2° lotto funzionale; un milione per la realizzazione pista ciclabile Via Bramante – Borgo Rivo; mille euro per gli interventi di riqualificazione e restyling giardini pubblici “La Passeggiata”; 1milione e 650mila euro per la riqualificazione dell’ex chiesa del Carmine – adeguamento strutturale copertura; 1milione e 500mila euro per la riqualificazione Campo Scuola “F. Casagrande”; 200 mila euro per la manutenzione straordinaria Sala Montesi a Marmore; 500mila euro per la manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione Casa delle Musiche.