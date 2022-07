PNRR Assisi, 840mila euro di fondi per la palestra di media ed elementare di Petrignano - Tuttoggi

Un risultato importante per la città e in particolare per una struttura al servizio dei giovani con diversi interventi migliorativi

Il Comune di Assisi ha ottenuto il finanziamento di 840 mila euro per la riqualificazione della palestra al servizio della scuola media ed elementare di Petrignano, finanziamento previsto dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per il potenziamento delle strutture scolastiche (Missione 4: istruzione e tecnica. Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole).

Si tratta di un risultato importante per la città e in particolare per una struttura al servizio dei giovani perchè queste risorse permetteranno di effettuare diversi interventi migliorativi della palestra, come l’adeguamento degli impianti di illuminazione e climatizzazione, il miglioramento strutturale sismico, la riqualificazione di bagni e spogliatoi, la ridistribuzione degli spazi e la migliore funzionalità del tappeto di gioco.