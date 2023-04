Playoff Challenge, al PalaBarton arriva Modena

Sfida tra due deluse, ma le partite tra i Block Devils e i Canarini non sono mai banali

Una Sir lanciata verso le semifinali dei Playoff Challenge, per entrare nella seconda competizione europea, ospita al PalaBarton (ore 18) la Valsa Group Modena di coach Giani, in cerca di punti dopo le due sconfitte entrambe al tie break con Monza e Padova.

“Arriva Modena e con loro sono sempre belle sfide”, dice il centrale bianconero Roberto Russo. Che aggiunge: “Spero che il pubblico sia presente, la curva lo è sempre, spero lo sia un po’ di più tutto il palazzetto. Affrontiamo una squadra forte e sarà una partita difficile, ma dobbiamo arrivare primi nel girone per affrontare poi le gare importanti in casa”.

Coach Giani nei Playoff Challenge sta dando spazio a giocatori meno utilizzati durante la stagione e potrebbe proseguire su questa strada, mandando in campo i sette delle ultime uscite: Bruno in regia, Sala a chiudere la diagonale, Sanguinetti e Bossi al centro della rete, il belga Rousseaux in coppia con Rinaldi in posto quattro e Gollini a dirigere le operazioni in seconda linea.