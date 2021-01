Play mobility, III A della media Pianciani di Spoleto sul podio - Tuttoggi

La III A della scuola media “Pianciani” tra i vincitori del concorso Play Mobility – il viaggio sta cambiando.

Il progetto educativo, promosso dal Gruppo Ferrovie dello Stato, ha coinvolto ben 2200 scuole in tutta Italia tra Primarie e Secondarie attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e materiali didattici ludico educativi. E il plesso di Spoleto è finito sul podio.

Play Mobility, studenti spoletini distintisi per creatività e originalità

La classe 3° A della Scuola secondaria di primo grado Luigi Pianciani si è messa in evidenza impressionando la Giuria del concorso Play Mobility per creatività e originalità dimostrate. Le attività previste dal progetto hanno permesso, come afferma la professoressa Zinghinì, che ha guidato gli alunni in questo percorso, di garantire pari opportunità ai ragazzi permettendo la valorizzazione del talento di ognuno, l’inclusione delle differenze, l’esercizio delle soft e hard skills previste dall’Europa, con particolare riferimento alle competenze digitali, al rispetto delle persone e dei beni comuni, alla cultura della sicurezza. Raccontare, conoscere, innovare e programmare sono state le azioni che hanno accompagnato il viaggio degli studenti, a scuola e a casa, durante il periodo pandemico che ha richiesto la collaborazione a distanza degli alunni, per la creazione di un elaborato digitale a più mani in cui ognuno ha dato il proprio contributo mettendo in campo le proprie peculiarità per la buona riuscita dell’elaborato.

Grazie a Play Mobility vinti prodotti digitali per mille euro

Il progetto si è inserito perfettamente nel piano formativo della scuola, con riferimento alle aree didattiche indicate dal MIUR nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo scolastico e nei Nuovi Scenari, riguardo agli strumenti culturali per la cittadinanza. Il premio vinto dagli alunni consiste in prodotti digitali per la scuola del valore di 1.000 euro, un incontro con un “Ambassadors FS” per esplorare insieme la nuova cultura del viaggio, e dei gadget per gli alunni.