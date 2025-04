Più tasse, i sindacati: no alla manovra, ma con distinguo

Conferenza stampa unificata dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo l’ultimo incontro – aggiornato a lunedì prossimo – con la Giunta regionale sulla manovra.

Unitario, come unanime è la critica su alcuni punti. Su altri, invece, ci sono delle distinzioni, nei toni e nel merito, tra le varie sigle.

Certo, la manovra votata dall’Esecutivo Proietti il 21 marzo è, per volontà unanime, da ritirare. Soprattutto alla luce del Tavolo tecnico con il Mef, in cui la Regione Umbria ha portato i conti con un deficit delle Aziende sanitarie di 34 milioni, a cui si aggiunge un rientro rateizzato (da concordare, con ipotesi di ricostituzione in tre anni) del Fondo di dotazione da 39 milioni.

Insomma, anche nel caso di fabbisogno da 47 milioni (34 più 13 della prima “rata”), una manovra da 90 milioni aggiuntivi (e da 116 milioni dal 2026) appare sproporzionata.

L’altra priorità per i sindacati è quella di tutelare la fascia di reddito tra 15 e 28mila, dove sono presenti molti lavoratori e pensionati già gravati da altre tassazioni e dagli aumenti delle bollette energetiche e del costo della vita.

Il segretario regionale della Cisl, Angelo Manzotti, per il momento guarda al primo risultato dopo l’incontro di mercoledì con la Giunta, che si è impegnata ad accantonare la manovra preadottata il 21 marzo, aprendo un tavolo reale di trattativa con le parti sociali.

La Cgil chiede di salvaguardare lavoratori e pensionati delle fasce deboli, ma con la segretaria Maria Rita Paggio punta l’indice contro la gestione della sanità negli ultimi cinque anni.

Ancora una volta il più critico è il segretario della Uil, Maurizio Molinari, per il quale non è accettabile alcun tipo di tassazione aggiuntiva.

Sugli aumenti inizialmente previsti per l’Irpef sulla fascia di reddito 15-28mila euro (stimato intorno ai 17 milioni) la Giunta è pronta a fare un passo indietro. Non sugli altri incrementi, né sulla tempistica del 15 aprile, dato che porta la fiscalità al regime ordinario, con l’extragettito dunque non vincolato ai conti della sanità.

Per questo, dopo il colpo di mano con l’accelerazione improvvisa e l’apertura dei tavoli con le parti dopo la protesta dei sindacati, ora si procede a tappe serrate. Lunedì è previsto un nuovo confronto.

(a seguire servizio completo)