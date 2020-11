Più tamponi Covid, a Terni arriva l’Esercito

Anche l’Esercito in campo a Terni contro il Covid per effettuare più tamponi. Nel mese di settembre, in base all’accordo siglato dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria Massimo De Fino e dal comandante della caserma di Foligno, generale di brigata Daniele Tarantino, il personale della Usl Umbria 2 ha garantito tutte le attività di sorveglianza sanitaria per prevenire ed intervenire in caso di diffusione del virus alla “Gonzaga”.

Covid, a Terni 117 nuovi positivi e due decessi: uno aveva 55 anni

Ora, grazie alla disponibilità della Protezione Civile Nazionale e del Ministero della Difesa, che autorizza in Umbria 3 squadre di militari ad affiancare le Aziende sanitarie nella effettuazione di tampone nel drive trough, è un contingente dell’esercito a supportare il lavoro dei sanitari del distretto di Terni nella postazione “drive trough” di viale Bramante dove, ogni giorno, si effettuano centinaia di tamponi alla popolazione.

Da lunedì i tamponi per i contatti stretti

Il contingente di militari, giunto nel fine settimana a Terni per allestire, nell’area “drive trough” della sede centrale dell’Azienda sanitaria, una postazione mobile utile per rafforzare la logistica e per l’organizzazione delle attività, affiancherà da domani, lunedì 2 novembre, gli operatori del distretto di Terni Usl Umbria 2 per il monitoraggio, attraverso l’esecuzione di un tampone rinofaringeo, delle condizioni di salute dei cosiddetti “contatti stretti”, ossia di coloro che sono a rischio infezione per aver frequentato e interagito con soggetti risultati positivi al Covid-19.

Chi può andare a fare il tampone

È utile ricordare, anche in questa occasione, l’accesso alle postazioni “drive trough” non è diretto ma avviene su prenotazione dopo esser stati contattati telefonicamente dal personale preposto della Usl Umbria 2 che fornirà tutte le indicazioni utili per l’esecuzione del tampone nasofaringeo.

De Fino: potremo implementare il tracciamento

“Vorrei ringraziare il generale comandante del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Esercito Daniele Tarantino ed il colonnello De Marchi – dichiara il commissario straordinario dell’azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino – per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione che ci consentirà di implementare e sostenere, nella fase cruciale di impennata esponenziale dei contagi, le attività mediche ed infermieristiche di tracciamento e monitoraggio della popolazione nell’area ternana. Rafforziamo così un’intesa e una collaborazione, iniziata nel 2018, che nei mesi scorsi ci ha impegnato a garantire, nel Centro nazionale di reclutamento dell’Esercito, la tutela della salute del personale e di migliaia di candidati che hanno svolto gli esami in piena e totale sicurezza”.

Ora 300 tamponi al giorno

Attualmente a Terni, nella nuova postazione tamponi in modalità “drive trough” di viale Bramante, la Usl Umbria 2 esegue circa 300 tamponi al giorno cui si aggiungono oltre 150 tamponi di controllo e di guarigione eseguiti negli ambulatori e a domicilio dal personale infermieristico e dalle Usca del distretto di Terni, le unità speciali di continuità assistenziale, rafforzate nei giorni scorsi dalla direzione strategica aziendale con l’ingresso di 9 dirigenti medici.