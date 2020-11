Due le vittime ternane per cause legate al Covid nelle ultime 24 ore. In cui a Terni si contano 117 nuovi tamponi positivi ed i ricoverati salgono a 50 (di cui 8 in terapia intensiva).

Una delle due vittime residenti a Terni aveva 55 anni. Il decesso, come informa l’Azienda ospedaliera, è avvenuto la sera del 31 ottobre al Pronto soccorso. Non è stato specificato se l’uomo soffrisse di patologie pregresse.