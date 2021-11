Più guariti che positivi, curva contagi Covid in Umbria resta stabile | I dati delle scuole

Covid in Umbria, i dati sui contagi e sui vaccini aggiornati al 24 novembre. Si registrano 2 nuovi decessi, stabili i ricoverati

Altri 110 positivi al Covid in Umbria oggi (24 novembre 2021) ma i guariti sono 117. Si registrano però purtroppo 2 nuovi decessi di persone positive al Covid. Stabili, invece, i ricoverati, sia in area medica (54) che in terapia intensiva (7).

Gli attualmente positivi oggi, dunque, scendono a 1636.

Covid in Umbria, i comuni con più contagi

Il territorio comunale con un maggior numero di casi di Covid in Umbria è quello di Perugia, 279 (+23 rispetto a ieri), dove tra l’altro è in corso lo screening a tappeto a Cenerente dopo i ben 33 positivi dei giorni scorsi all’interno della scuola primaria.

Un alto numero di positivi si registra ormai da tempo anche a Foligno: ad oggi sono 238 (+13). A Terni, invece, gli attualmente positivi sono 190 (+11).

I dati relativi alle scuole

Per quanto riguarda invece le scuole, si assiste ad un forte aumento dei positivi al Covid in Umbria tra gli studenti. La situazione, però, come noto, è influenzata dai 33 positivi (di cui 3 insegnanti) alla primaria di Cenerente. Gli studenti positivi alla data del 23 novembre sono dunque 73 (+16 rispetto a quattro giorno prima), mentre cala il personale scolastico positivo (12, 3 in meno). Quanto ai cluster, vale a dire i focolai di 2 o più casi nella stessa classe, sono 15 (+3). Le classi in isolamento sono 30 (+7). Per quanto riguarda invece le classi in attenzione – sottoposte cioè a sorveglianza sanitaria e tamponi dopo 5 giorni senza quarantena – sono ben 69 (erano 43 quattro giorno prima).

Quanto ai distretti sociosanitari interessati, ben 10 delle 30 classi con positivi sono a Perugia. Ce ne sono poi 4 sia in Alto Tevere che nella zona di Assisi; 3, invece, in Alto Chiascio e a Foligno. A Terni, invece, ci sono 2 classi in quarantena ed 1 scuolabus. Infine 1 classe in isolamento risulta nel distretto di Spoleto e in quello di Orvieto. Delle 30 classi soltanto 1 è alle scuole medie (Perugia), nessun caso invece alle superiori. Tutti gli altri casi si registrano tra i bambini in età non vaccinabile: 11 classi in isolamento sono alle elementari e ben 17 nel ciclo dell’infanzia dove i bambini non indossano le mascherine.

Vaccini, superato il 10% di terze dosi

Intanto aumentano le somministrazioni di terze dosi di vaccino Covid in Umbria, con la regione che è tra le prime in Italia su questo fronte. Attualmente gli immunizzati con tre dosi sono il 10,48% della popolazione umbra vaccinale (over 12 quindi). Quanto alle prime dosi, l’aumento è lieve ogni giorno ed attualmente risulta vaccinato l’85,76% della popolazione (84,32% con due dosi).