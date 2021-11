Focolai Covid a scuola, attivata la struttura per i tamponi a tappeto

Per ora tamponi sui familiari dei bambini della scuola dove si sono registrati 33 contagiati, consigliato per tutti i residenti del posto

Hanno lavorato fino alla tarda serata di lunedì i volontari per allestire la tensostruttura a Cenerente destinata allo staff sanitario che provvederà a effettuare i tamponi sulla popolazione dopo i quattro focolai Covid nella locale scuola. La struttura è già operativa nella mattinata di martedì 23 novembre.

Un primo giro di tamponi – che dovrà essere ripetuto, come da procedura – è stato effettuato sui compagni dei bambini risultati positivi e sui loro familiari. Per il momento è facoltativo, ma fortemente consigliato, il tampone per i residenti dei quattro centri che fanno riferimento al plesso scolastico.

La Regione sta pensando però all’obbligo dello screening, per evitare il diffondersi dei contagi, come ha spiegato l’assessore Luca Coletto: ” “La Regione sta valutando la possibilità di effettuare uno screening della popolazione residente nel territorio dove si trova la scuola per allargare il testing e verificare la circolazione virale. Lo studio della diffusione del virus infatti – sottolinea Coletto – indirizza le strategie di contenimento. A tal fine, è stata convocata una riunione con il Nucleo epidemiologico”.

La Usl1 ha chiuso la scuola “Trancanelli” fino a lunedì 29 novembre dopo che 31 studenti e due docenti, di quattro classi diverse, sono risultati positivi al Covid.