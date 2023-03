Più di un etto di hashish in casa, denunciato 20enne incensurato

Il giovane fermato mentre era a piedi, trovato con 14 grammi di hashish: altri 9 involucri trovati nella sua abitazione

I Carabinieri della Stazione di Corciano hanno denunciato un ragazzo di 20 anni, incensurato, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. La pattuglia, alle ore 23 circa di ieri, ha proceduto al controllo a piedi del 20enne, trovandolo in possesso di circa 14 grammi di hashish.

Insospettiti i militari hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo rinvenendo 9 involucri di hashish per un complessivo di 106 grammi, un bilancino di precisione e un coltello a lama liscia per suddividere le dosi e quasi 1000 euro in contanti in banconote di vario taglio.