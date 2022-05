"Pista ciclabile non può essere utilizzata come parcheggio!", si riaccende polemica - Tuttoggi

L'annosa questione si ripete ormai dal 2015, anno di realizzazione del progetto, tre consiglieri chiedono addirittura se non sia il caso di rivedere la viabilità dell'intera zona ovest

La pista ciclabile di Gubbio torna (per l’ennesima volta), al centro delle polemiche. Stavolta, a presentare un’interrogazione, sono i consiglieri Riccardo Biancarelli (Democratici per Gubbio) Francesco Zaccagni (Socialisti e civici popolari) e Mattia Martinelli (Scelgo Gubbio).

Realizzata nel 2015 e finanziata con 335 mila euro per garantire la mobilità di ciclisti ma anche dei pedoni, la pista ciclabile (in molte tratti pure degradata) resta ancora oggi poco utilizzata per la sua originaria funzione, ma da anni viene spesso scambiata per un parcheggio (nella foto di qualche anno fa via Rosseau davanti al Cassata-Gattapone).