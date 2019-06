Piscine comunali, si parte con l’orario estivo | Promozioni per le famiglie

Terminate le manifestazioni natatorie delle ultime due settimane, da domani, giovedì 20 giugno, entra a regime l’orario di apertura completo delle piscine comunali di via Engels gestite da Polisport, che saranno a disposizione degli utenti tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

Sarà possibile accedere alle due vasche esterne (quella olimpica e quella per i bambini), al parco con le aree attrezzate per gli sport (due campi da calcio-tennis in erba, un campo da beach-volley e una piattaforma per il basket) e con i giochi riservati alla fascia di età compresa tra i 3 e i 12 anni e all’area relax con ombrelloni e lettini.

La dotazione esterna prevede anche connessione wi-fi, impianto stereo e area pic-nic a servizio del bar. Le famiglie potranno usufruire di pacchetti promozionali a condizioni vantaggiose: ingresso al prezzo di 18 euro (tre biglietti ridotti), anziché 21 euro, per due adulti con un figlio di età compresa tra 6 e 15 anni e al prezzo di 22,50 euro (tre biglietti interi), invece di 27 euro, per due adulti con due figli tra i 6 e i 15 anni di età. Per i bambini fino a 5 anni di età accompagnati da un adulto l’ingresso all’impianto sarà gratuito.

Fino al 27 luglio gli utenti avranno la possibilità di svolgere anche attività di acquafitness, secondo il seguente calendario settimanale: acqua-gym, lunedì alle ore 11.30, 13.30 e 18.10, martedì alle ore 13.30, 16.30 e 19, giovedì alle ore 11.30 e 16.30, venerdì alle ore 13.30 e 19; acqua-bike, lunedì e giovedì alle ore 19; water-trekking, mercoledì alle ore 13.30, 18.10 e 19; superbody, giovedì alle ore 13.30. Per partecipare alle lezioni è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato di buona salute).

Fino al 9 agosto saranno a disposizione i Centri Sportivi Estivi Polisport, i primi in Umbria con il marchio Educamp del Coni. Per informazioni è possibile rivolgersi a Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica info@polisport.net.

