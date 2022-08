Piscine comunali, da oggi si torna dentro | Vasche esterne chiuse in anticipo per "inconveniente tecnico" - Tuttoggi

Lo ha reso noto l’amministratore unico Stefano Nardoni, sottolineando come le vasche interne per il nuoto libero da 25 metri e per i bambini potranno essere utilizzate a pieno regime per permettere ai nuotatori amatori e master di continuare la propria attività, offrendo comunque un servizio alle famiglie con bambini e consentendo agli utenti del nuoto “one to one” di terminare le lezioni già prenotate.

Domenica 28 agosto la piscina comunale chiuderà completamente al pubblico, come ogni anno al termine della stagione estiva. Da lunedì 5 settembre saranno aperte le iscrizioni per i corsi autunnali e invernali della scuola di nuoto Polisport, che inizieranno a partire dal 26 settembre.