Pisa – Ternana, formazioni e dove vederla

Le ultime sulla sfida dell'Arena Garibaldi: tante frecce nell'arco di D'Angelo, assenze pesanti per Lucarelli

Il Pisa, che insegue a un solo punto il Lecce in testa alla B, ospita alle 14 la Ternana di Lucarelli, mina vagante di questo campionato, in grado di alternare pesanti tonfi a ottime prestazioni.

Quella dell’Arena Garibaldi si presenta quindi come una sfida tutta da vedere.

Dove vedere Pisa – Ternana

La partita Pisa – Ternana (ore 14) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.

Qui Pisa

D’Angelo ha tutti disponibili e quindi tante soluzioni possibili. Soprattutto in attacco. La formazione nerazzurra dovrebbe comunque schierarsi con il collaudato 4-3-1-2, che offre maggior equilibrio. Anche perché l’attacco della Ternana è temibile. E poi ci sono le forze da dosare in vista dei molti impegni ravvicinati. Possibile in avanti la coppia inedita Torregrossa e Puscas.

Qui Terni

Lucarelli vuole vendicare l’1-4 dell’andata, quando le Fere hanno avuto un impatto terribile con il campionato di B. Ma a Pisa dovrà fare a meno di Falletti, Capanni, Celli, Salzano e Koutsoupias. Dubbi a centrocampo, con Proietti e Paghera che si giocano una maglia.

Probabili formazioni

Pisa: Nicolas, Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto, Tourè, Nagy, Marin, Sibilli, Torregrossa, Puscas. All. D’Angelo.

Ternana: Iannarilli, Defendi, Bigdan, Sorensen, Martella, Proietti, Agazzi, Palumbo, Peralta, Partipilo, Pettinari. All. Lucarelli.