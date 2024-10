"Piove" sotto gli Arconi, infiltrazioni nei locali dell'Università dei Muratori | Partiti sopralluoghi - Tuttoggi.info

A pochi mesi dal completamento dei lavori di restauro e consolidamento del complesso di Piazza Grande, costati circa 1 milione e 250 mila euro, nuove infiltrazioni d’acqua si sono verificate sotto le volte degli Arconi.

L’acqua ha raggiunto i locali dell’Università dei Muratori, precisamente nella sala adiacente la cucina. Il problema è emerso dopo le intense piogge degli ultimi giorni, sollevando dubbi sull’efficacia degli interventi appena conclusi.

L’assessore ai lavori pubblici Spartaco Capannelli ha effettuato ieri (7 ottobre) un sopralluogo insieme al sindaco Vittorio Fiorucci, al presidente dell’Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci e al responsabile unico del procedimento Jonas Orlandi. Da quanto emerge le infiltrazioni si sono verificate solo su un arcone, il primo partendo da Palazzo dei Consoli, nel punto più alto della volta. Dato che le precipitazioni sono state abbondanti, è ora necessario comprendere se ciò sia sufficiente a giustificare questa situazione, visto che i lavori di Piazza Grande includevano anche l’impermeabilizzazione e il drenaggio delle acque.

Il sopralluogo di ieri è stato un primo passo per individuare la causa delle perdite. Questa mattina (8 ottobre) saranno inviate le comunicazioni ufficiali alla direzione dei lavori e alla ditta esecutrice per una verifica approfondita. Anche se al momento l’acqua non filtra più, infatti, c’è comunque il rischio che la situazione possa ripetersi in caso di ulteriori piogge. Oggi è previsto anche un nuovo incontro con tutte le parti coinvolte per analizzare la questione e pianificare gli interventi necessari.