Piosina, partiti lavori per estensione acquedotto | Ecco come fare domanda di allaccio - Tuttoggi

La procedura stabilita da Umbra Acque prevede per il nuovo allaccio di una fornitura idrica la richiesta dell’apertura di un preventivo. I cittadini possono rivolgersi allo sportello di Città di Castello in via Gino Bartali 1 (solo su appuntamento telefonando allo 800.005543 da rete fissa o allo 075.5014301 da cellulare), utilizzare lo Sportello online (My Umbra Acque), telefonare al numero verde 800 005 543, oppure da cellulare allo 075.5014301 (sarà necessario inviare mediante WhatsApp al numero indicato dall’operatore la foto del documento di identità) oppure contattare l’Ufficio provinciale (con orari di apertura, solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 e il sabato dalle 8.15 alle 12.15 e prenotazioni ai numeri 800.005543 da rete fissa e 075.5014301 da cellulare).

L’iter prevede un sopralluogo tecnico, eventuali lavori di predisposizione del collegamento e l’allaccio alla rete idrica. Per presentare l’istanza sarà necessario comunicare il numero di un documento d’identità e il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica, i dati riguardanti la regolarità urbanistica, il titolo di possesso o di detenzione e i dati catastali. Gli utenti privi della fognatura saranno tenuti a presentare una attestazione di smaltimento alternativo con le modalità di gestione delle acque reflue.