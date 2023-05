Pinocchio compie 140 anni, inedita "staffetta" di voci per leggere il libro di Collodi - Tuttoggi.info

Mercoledì 24 maggio alla biblioteca Carducci, dalle ore 15.30, si alterneranno volontari di ogni età per leggere "Le avventure di Pinocchio" fino all’ultima riga | Tutti sono invitati a partecipare

Una “staffetta” letteraria per celebrare i 140 anni del libro più letto al mondo, “Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino”.

Arriva l’originale appello a partecipare alla bella iniziativa ideata da responsabili e staff della Biblioteca comunale “G.Carducci”, mercoledì 24 maggio, a partire dalle 15.30, nel cortile dell’edificio in via XI Settembre (in caso di pioggia nella Sala 22) per leggere uno dopo l’altro passaggi e brani del libro dedicato al burattino di legno, in modo da realizzare una vera e propria catena umana e vocale fino all’ultima pagina.

Le vicende di Pinocchio hanno fornito lo spunto a innumerevoli interpretazioni, non solo in chiave pedagogica, ma anche sociologica, storica e psicanalitica, e hanno stimolato la fantasia di moltissimi scrittori, registi, attori e illustratori. Si tratta del libro più tradotto della letteratura italiana e probabilmente uno dei più tradotti e conosciuti al mondo, anche grazie alle innumerevoli trasposizioni cinematografiche che si sono susseguite nel corso degli anni.

“Tutti ne conosciamo la trama – ha precisato la responsabile della biblioteca Patrizia Montani – ma forse non sono così numerosi coloro che conoscono la versione integrale, così come fu scritta a puntate da Carlo Lorenzini, più noto come Collodi, sul ‘Giornale per i bambini’ (1881-83) e pubblicato poi in volume nel 1883. Si tratterà di una vera e propria staffetta di lettura, con un’alternanza di voci diverse: bambini, studenti, bibliotecari, volontari e tutti coloro che vorranno aggiungersi e prestare la propria voce per fare una lettura davvero corale di un testo che ci appartiene, che fa parte del nostro immaginario collettivo e della nostra storia condivisa. Leggere Pinocchio tutti insieme nel cortile della nostra biblioteca esprime davvero, a nostro parere, i valori e i principi di una ‘Città che legge’”.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Biblioteca e associazioni di volontari, quali gli Amici della Biblioteca Carducci, il Circolo ‘LaAV-Leggere ad Alta Voce’ di Città di Castello, la storica casa editrice Paci “La Tifernate”, cui si aggiungono i contributi di singoli utenti. Anche la Biblioteca Carducci partecipa al Maggio dei libri, campagna nazionale organizzata dal Centro per il libro e la lettura, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, giunta alla 13^ edizione.