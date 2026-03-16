 Pieve Play: il debutto che trasforma il territorio in un grande campo da gioco - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Pieve Play: il debutto che trasforma il territorio in un grande campo da gioco

Redazione

Pieve Play: il debutto che trasforma il territorio in un grande campo da gioco

Lun, 16/03/2026 - 12:08

Condividi su:

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di Pieve Play, l’evento che ha saputo declinare la passione per il gioco e la cultura nerd in una dimensione partecipativa e territoriale. Differenziandosi dal format di Pieve Comics, questa nuova manifestazione ha puntato sulla “verticalità” dell’esperienza ludica, trasformando il Circolo di Pieve di Campo in un hub pulsante di attività.

I numeri e le attività dell’evento

La manifestazione ha visto una fitta agenda di appuntamenti che hanno coinvolto appassionati di ogni età. Tra i punti salienti:

  • Tornei ufficiali: Competizioni di carte collezionabili e giochi da tavolo.
  • Sessioni One-Shot: Introduzione ai giochi di ruolo per neofiti ed esperti.
  • Scuola Pokémon: Spazio dedicato all’apprendimento delle dinamiche di gioco per i più piccoli.
  • Showmatch e Talk: Approfondimenti tecnici con professionisti del settore.
  • Area Espositiva: Selezione curata di realtà specializzate.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Questa prima edizione è andata davvero molto bene. Il nostro obiettivo era far giocare la zona: il circolo di Pieve di Campo è diventato un enorme campo da gioco, pieno di tornei e sessioni di giochi di ruolo. Rispetto ad altri eventi più orientati agli espositori, qui abbiamo creato uno spazio per la community e per gli appassionati. Si è respirato un clima bellissimo grazie alla collaborazione di realtà come Magic History, Melting Point, la fumetteria Enigma e tanta gente del territorio.” ha così dichiarato Sara Pandolfi

“Con Pieve Play abbiamo realizzato qualcosa di diverso e rivolto specificamente al mondo dei giocatori. Abbiamo scelto di lasciare più spazio ai tavoli da gioco anziché agli stand, e vedere quei tavoli riempirsi di persone di tutte le età è stata un’emozione grandissima. Abbiamo ospitato figure di rilevanza nazionale nel panorama del Pokémon TCG e della creazione di contenuti, che ci hanno offerto punti di vista professionali e showmatch di alto livello. È stata anche l’occasione per valutare metodicamente l’affluenza, un dato fondamentale per la crescita dei nostri eventi futuri.” ha così dichiarato Matteo “Matty” Dell’Aria

Eccellenze e Collaborazioni

L’evento ha beneficiato della sinergia tra diverse realtà locali e nazionali, consolidando il ruolo della periferia perugina (Ponte San Giovanni e Pieve di Campo) come centro nevralgico per l’intrattenimento di settore. Un momento di particolare rilievo è stato rappresentato dalle premiazioni, che hanno visto protagonisti i giovani talenti del posto, premiati per i risultati ottenuti nelle varie categorie di gioco.

L’organizzazione guarda già al futuro, forte di un modello che mette al centro l’interazione diretta e la qualità dei contenuti proposti.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

I vigili del fuoco di Città della Pieve hanno una piattaforma aerea | Immagini

Assisi

Alla Camera la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da mons. Sorrentino

Trasimeno

Ospedale di Castiglione del Lago: verso la conclusione i lavori al Pronto Soccorso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini mercoledì in Senato da La Russa

Ultim'ora Italia

Fabregas-Gasperini, accuse e lite dopo Como-Roma: “Non mi ha salutato”
Ultim'ora Italia

‘Belve’ torna il 7 aprile per 8 puntate. E i provini di gente comune diventano ‘striscia’
Perugia

Scoperto con la droga in auto tenta di fuggire correndo a tavoletta: arrestato 21enne

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!