Pietralunga svela le sue bellezze con video promozionali "Vogliamo sia tra tappe principali dell'Umbria" - Tuttoggi.info

Presentato in Regione il primo dei 4 video con tutte le peculiarità del borgo altotiberino, dall'ambiente incontaminato al buon cibo "Tante potenzialità già espresse, altrettante da esprimere e migliorare"

È arrivato a conclusione, dopo due anni di impegno, l’importante lavoro per far conoscere il territorio di Pietralunga, sia in Italia che su canali esteri, attraverso la realizzazione di 4 suggestivi video promozionali. L’obiettivo, infatti, è quello di porre il borgo umbro come una delle tappe principali per i turisti italiani e stranieri che visitano la regione.

Il primo video – prodotto sia in italiano che in inglese e realizzato dalla società Farm Studio Factory – è stato presentato stamattina (martedì 27 giugno) a Perugia, nella sede della Regione Umbria a Palazzo Donini.

Tante le peculiarità ed attrattive pietralunghesi in evidenza: dall’ambiente incontaminato con i suoi percorsi di trekking, a cavallo e in bicicletta, ai percorsi spirituali, dalla promozione del borgo antico e dei siti culturali ed artistici, all’ecomuseo, di recente riconoscimento, fino ai prodotti autentici del territorio a km zero – tartufo, tuberturismo e truffle experience – e ai luoghi per celebrare matrimoni nelle splendide residenze d’epoca.

Il progetto è stato finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Pietralunga, per un investimento rivolto al futuro turistico del borgo e delle sue attrattive. “Gli ultimi 2 anni già testimoniano una ripresa importante del turismo nel nostro territorio dopo la pandemia – afferma il sindaco Mirko Ceci – I dati positivi dei primi mesi dell’anno dimostrano ancora una volta la grande attrattività del nostro territorio, ricco di bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche, bontà enogastronomiche, iniziative culturali e storiche proposte e capacità di saper ospitare e accogliere al meglio il turista, un territorio che non ha nulla da invidiare alle altre città più blasonate dell’Umbria“.

“Siamo profondamente convinti – sottolinea Federica Radicchi, vicesindaco e assessore al Turismo – delle potenzialità del territorio di Pietralunga, e le presenze recentemente registrate ci stanno dando ragione. Potenzialità espresse, ma che in parte sono ancora da esprimere e da migliorare: è per questo che continuiamo nella nostra opera, che anche recentemente ci ha visto impegnati ad impiegare importanti risorse del PNRR al miglioramento dell’attrattiva turistica”. L’amministrazione comunale ha voluto poi ringraziare l’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, mostratasi da subito disponibile a sostenere e supportare questo ambizioso progetto.

I video su Pietralunga andranno ora ad implementare gli strumenti digitali messi in campo dall’amministrazione comunale per promuovere dal punto di vista turistico il territorio: dal sito www.visitpietralunga.it alla pagina FB “Visit Pietralunga” fino a quella Instagram “visitpietralunga”.

Nel corso della conferenza è stato anche annunciato un convegno dal titolo “Tuberturismo: economia, ricerca e cultura” in programma a Pietralunga (Sala Consiliare) venerdì 30 giugno dalle ore 10. Oltre al sindaco di Pietralunga Mirko Ceci e all’assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni, saranno numerosi gli interventi per parlare dello stato attuale del settore del tartufo e delle sfide che lo attendono. Sotto i riflettori il progetto INTACT, per favorire la collaborazione di ricercatori europei ed extraeuropei nel settore del tartufo.