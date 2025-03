Pietralunga, "patto" sindaco-Intesa Sanpaolo | Fra tre mesi arriva bancomat "evoluto" - Tuttoggi.info

Arrivano novità importanti sull‘”unico” bancomat di Pietralunga, che dopo la chiusura della cassa interna aveva sollevato le polemiche dei residenti, costretti a farsi 20 km per raggiungere la banca più vicina.

Il Comune e Intesa Sanpaolo hanno annunciato oggi (27 marzo) che la collocazione e le funzionalità del “bancomat evoluto” verranno presto rinnovate per migliorare il servizio alla cittadinanza. Lo sportello automatico, come concordato con il sindaco Francesco Rizzuti (nella foto), sarà ricollocato all’interno della filiale in Via Marconi 32 e sarà accessibile 24 ore su 24 anche alle persone con disabilità motoria.

L’utenza avrà la possibilità di prelevare, versare contante e fare tutte le altre operazioni, in aggiunta ai servizi di consulenza offerti dal personale della filiale che garantisce la continuità del rapporto con il cliente. Per contattare Intesa Sanpaolo, anche nel fine settimana con orari estesi dalle 9 alle 19, è sempre disponibile la filiale digitale al numero 800.303.303 e l’app Intesa Sanpaolo Mobile per un’assistenza immediata, oltre naturalmente tutti i gestori, sia da filiale che da remoto, per informazioni ed assistenza.

“Ci possiamo ritenere soddisfatti del risultato raggiunto come Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Rizzuti – Nonostante il poco preavviso, ci siamo attivati subito; abbiamo raccolto esigenze e difficoltà palesate dai nostri cittadini, argomentandole su più fronti, anche attraverso incontri con la dirigenza dell’istituto bancario, che ci ha consentito di modificare le scelte iniziali per venire incontro alle necessità della comunità locale. Ringraziamo Intesa Sanpaolo che si è impegnata ad eseguire i lavori, necessari in circa tre mesi”.