Piemontesi chiude oggi la stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli - Tuttoggi.info

Sarà il pianista italo-svizzero Francesco Piemontesi, mercoledì 14 maggio alle 20.30 al teatro Morlacchi di Perugia, a chiudere la stagione concertistica della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Piemontesi – che sostituisce Hélène Grimaud, inizialmente prevista in cartellone, che ha dovuto cancellare il proprio concerto per indisposizione (per info sui biglietti già acquistati 075 572 2271) – eseguirà la Fantasia in do maggiore D. 605a (Graz) e i quattro Impromptus D. 935 di Franz Schubert e la Sonata in si minore S. 178 di Franz Liszt. “Fare musica è per me come una seconda lingua – sottolinea il pianista originario di Locarno a proposito del proprio stile interpretativo, caratterizzato da sensibilità, intimità e poesia, ma anche potenza e brillantezza – quasi una necessità esistenziale. Non voglio intrattenere il pubblico, voglio farlo partecipare alle dimensioni più profonde della musica”.

Già vincitore nel 2009 della Fellowship del Borletti-Buitoni Trust, ospite fisso con molte delle più importanti orchestre internazionali (i Berliner Philharmoniker, la Los Angeles Philharmonich, l’Orchestre de Paris), nelle sale da concerto (il Concertgebouw di Amsterdam, la Carnegie Hall e l’Avery Fisher Hall di New York e l’Elbphilharmonie di Amburg) e nei festival musicali di tutto il mondo (Salisburgo, Edimburgo, Aix-en-Provence, Lucerna), pur essendo saldamente ancorato sulle rive del Lago Maggiore in qualità di direttore artistico del Festival musicale Settimane Musicali di Ascona, Piemontesi è stato recentemente Artist in Residence con l’Orchestre de la Suisse Romande, la Filarmonica di Dresda e il Festival Menuhin di Gstaad.

Luogo: Teatro Morlacchi, piazza Morlacchi, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA