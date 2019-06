Piccioni creano problemi alla salute obbliga, sindaco ordina bonifica urgente

Il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli ha emanato un’ordinanza urgente per la bonifica dell’ex Relais Villa Valentini, sede di una nutrita colonia di piccioni che hanno nidificato nel tempo sul tetto e su una tettoia di copertura dell’ingresso. L’ordinanza segue il sopralluogo effettuato dall’Usl 1 e dal Comune per verificare la situazione venutasi a creare.

La presenza dei volatili, secondo Usl e Comune, ha anche provocato la presenza di notevoli quantità di escrementi sulla pavimentazione antistante l’ingresso e nelle immediate vicinanze della struttura, in particolare Via Pasubio e parte di Via Principe Umberto. La situazione, si legge nell’ordinanza, genera “pericolosità per la salute pubblica, a maggior ragione con l’approssimarsi della stagione estiva”.

Per tale ragione nell’ordinanza il sindaco impone ai responsabili di provvedere ad effettuare entro quindici giorni un intervento di disinfezione dell’area interessata, oltre alla pulizia delle zone limitrofe all’edificio. Il provvedimento richiede anche interventi mirati tali da non far stazionare i volatili tra le travi del pergolato in legno essendo la struttura attualmente non utilizzata.

