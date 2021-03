Picchia fidanzata di fronte alla figlia minore, denunciato 35enne - Tuttoggi

L'uomo è stato deferito per atti persecutori e stalking, per lui anche foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Perugia per 3 anni

Ha dovuto chiamare la Polizia dopo essere spintonata e picchiata dal proprio fidanzato, per di più in presenza della figlia minore di lei.

E’ successo in un’abitazione dell’immediato hinterland perugino, a seguito di una violenta lite scoppiata per futili motivi tra una 41enne di origini romene e un 35enne connazionale residente ad Arezzo.

La vittima, con vistosi arrossamenti a collo e polsi, ha poi riferito agli agenti che l’uomo era da poco uscito di casa, probabilmente diretto verso la stazione ferroviaria. La Polizia, dopo pochi minuti, è comunque riuscita a localizzare l’uomo poco distante dall’abitazione, procedendo subito ai controlli.

E’ emerso che a carico del 35enne c’erano già stati numerosi interventi delle forze dell’ordine per circostanze analoghe, in particolare l’uomo aveva recentemente aggredito con la donna sbattendola più volte contro un muro e minacciandola pure di morte puntandole un cacciavite.

Il 35enne è stato dunque deferito all’Autorità giudiziaria, grazie anche al coraggio della donna, per il reato di atti persecutori e stalking e, inoltre, gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Perugia per tre anni.