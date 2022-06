Picchia la compagna fino a mandarla in ospedale, arrestato 40enne

Uso abituale della violenza

In ragione del grave episodio, gli uomini del Commissariato si sono immediatamente adoperati al fine di accertare se quell’aggressione costituisse o meno un caso isolato. I relativi riscontri hanno fatto emergere come, in realtà, l’uso della violenza fisica nei confronti della donna era ormai divenuto abituale; per mesi, la compagna dell’indagato aveva infatti dovuto subire i suoi frequenti scatti d’ira e le sue improvvise aggressioni, rinunciando tuttavia a denunciarlo per il timore di subire altrimenti ancor più gravi conseguenze. Per questo, all’esito dell’attività investigativa, la Procura della Repubblica di Spoleto ha richiesto – ed il G.I.P. ha disposto – l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del 40enne, ravvisando altrimenti un elevato rischio di reiterazione del reato. Una volta emesso il relativo provvedimento, ai poliziotti non è rimasto che rintracciare l’uomo e sottoporlo agli arresti domiciliari.