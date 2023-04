Piazza Giacomini e piazza del Grano: in arrivo i nuovi arredi

Piazza Giacomini

In Piazza Giacomini verranno installate 4 panchine di colore bianco la cui composizione base è formata da un elemento monolitico a sbalzo in abbinamento con almeno un modulo schienale o modulo tavolino; 1 fontanella in acciaio verniciato corten; 3 sedute modello STONE di colore bianco con finitura velluto; 1 porta biciclette a spirale in tubo d’acciaio verniciato corten; 1 composizione di 3 cestini in acciaio verniciato corten con le pareti laterali personalizzate con lavorazione laser per la raccolta differenziata più 1 cestino per la raccolta delle deiezioni canine; 2 fioriere modello a forma di campana rovesciata.

Piazza del Grano

In Piazza del Grano ci sarà l’installazione di una serie di panchine e fioriere articolate in una composizione labirintica ad incastri, modulabile con elementi di forme e dimensioni diverse, che simulino un aggregato di pietre. Sono stati scelti, pertanto, due colori il bianco Carrara e il nero ebano, per rendere la composizione sia articolata che movimentata, 4 porta biciclette a spirale in tubo d’acciaio verniciato corten; 1 composizioni di 3 cestini in acciaio verniciato corten con le pareti laterali personalizzate con lavorazione laser per la raccolta differenziata più 1 cestino per la raccolta delle deiezioni canine.