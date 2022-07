Piazza delle Tabacchine tra criticità e "difetti di costruzione", Comune pronto a...rimediare - Tuttoggi

L’assessore Carletti ha risposto a Mancini (Lega) sui vari punti "deteriorati" della piazza "L’amministrazione comunale ha attivato procedura assicurativa per recuperare le risorse necessarie agli interventi di ripristino delle opere non eseguite a regola d’arte"

Piazza delle Tabacchine è tornata al centro dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Città di Castello, dove il consigliere Valerio Mancini (Lega) ha presentato un’interrogazione in merito allo stato di danneggiamento e decadimento di alcune finiture.

L’esponente della minoranza ha sostenuto come, a meno di un anno dall’inaugurazione della piazza, l’area manifesti “i primi difetti di costruzione”, segnalando “il copri-muro completamente staccato” e “la pavimentazione rovinata” in alcuni punti. “Il danneggiamento di porzioni della piazza non solo rappresenta un elemento di degrado per la città, ma anche un pericolo per l’incolumità dei cittadini”, ha aggiunto Mancini.