Piazza Danti, un cantiere che fa discutere i perugini

Dibattito (tra favorevole e contrari) sull'intervento per aumentare l'area pedonale a ridosso della Cattedrale e davanti al Turreno

Mentre procedono i lavori davanti alla Cattedrale e in piazza Danti, in città si dibatte sull’intervento di riqualificazione voluto dal Comune. Un intervento da 180mila euro che, tra marciapiedi, fioriere e paletti dissuasori, ha lo scopo di aumentare l’area pedonale. Davanti al Turreno, inoltre, sarà creato uno spazio esclusivamente pedonale. Con il fine lavori previsto entro aprile.

Un intervento salutato cono soddisfazione da quanti chiedono che venga limitata la presenza delle auto in quella zona e in generale nell’area del centro storico. Ma c’è anche chi, soprattutto tra coloro che lavorano in quella zona, lamenta il fatto che si riducano le occasioni anche pe runa sosta breve, comunque importante per le attività che devono scaricare materiale. E c’è anche chi ritiene che con quei 180mila euro sarebbe stato più opportuno tappare buche sulle strade cittadine.