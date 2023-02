Piazza 40 Martiri, due giorni per scrivere il futuro della città - Tuttoggi

Il 24 e 25 febbraio si apre una vera e propria “fabbrica di idee” con esperti e urbanisti, aperta a chiunque voglia dire la sua | Il venerdì tocca ai "tecnici", il sabato agli "eugubini"

Una vera e propria fabbrica di idee per il futuro di Piazza 40 Martiri, in una due giorni che metterà insieme architetti, storici, amministratori, docenti di urbanistica, progettisti, esperti e cittadini, per cercare, tutti insieme, di scrivere una nuova pagina per la città di Gubbio.

Venerdì 24 febbraio, alle 16, Palazzo Pretorio ospiterà, in Sala Consiliare, un convegno (aperto a tutti) che vedrà protagonisti i più grandi esperti italiani di urbanistica e architettura. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Gubbio, nelle vesti anche di presidente dell’Ancsa (Associazione nazionale centri storico-artistici) Filippo Mario Stirati, sarà poi la volta del vicesindaco Alessia Tasso, che farà il punto sulle previsioni urbanistiche per Piazza 40 martiri nei vari piani regolatori e sulle opportunità che sono in arrivo grazie al finanziamento del Pnrr.