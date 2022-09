Piano Sisma Centro Italia, al via i bandi per "Turismo, cultura, sport e inclusione" - Tuttoggi

Le tre sottomisure della Misura B gestite da Unioncamere nel dettaglio sono:

Misura B.2.1 (stanziamento 60 milioni di euro) – Interventi per lo sviluppo

delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 14 ottobre 2022 per la procedura a sportello; dalle ore 10.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2022 per la procedura a graduatoria.

Il bando riguarda il sostegno agli investimenti per le imprese che hanno la sede legale e/o operativa nei comuni (o intendono costituirla) compresi nelle aree-sisma e aree-cratere 2009 e 2016. L’intervento è rivolto ai soggetti economici operanti nei settori culturale e creativo, turistico e sportivo, per sostenere le iniziative imprenditoriali per lo sviluppo e il consolidamento di questi settori, anche con iniziative promosse da Enti del terzo settore.

I beneficiari: Micro imprese e Pmi; Reti d’impresa; Imprese sociali; Società sportive dilettantistiche; Associazioni sportive dilettantistiche; Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Modalità di erogazione: concessione di agevolazioni a fondo perduto – Erogazioni a stato di avanzamento lavori (pari ad almeno il 20% ciascuno) con possibilità di anticipazione della prima quota; monitoraggio e verifica di congruità delle spese effettivamente sostenute.

Misura B.2.2. (stanziamento 80 milioni di euro) – Contributi destinati a soggetti pubblici

per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato

per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 30 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2022.

Il bando prevede contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico. L’intervento è finalizzato a valorizzare il patrimonio storico-culturale, ambientale, pubblico e sociale dei territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016, integrando percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo con l’esigenza di rivitalizzazione economica e sociale, di rilancio occupazionale. Le iniziative presuppongono un approccio ‘bottom-up’, nel quale gli enti locali e altri enti pubblici dei territori interessati sviluppino il progetto d’investimento mediante forme speciali di partenariato e di collaborazione con il mondo delle imprese e/o del no profit.

I beneficiari: Enti locali in forma singola o aggregata (Comuni, Province, Comunità Montane, Unioni montane e Unioni di comuni; altri Enti pubblici (ad esempio Università pubbliche, Parchi nazionali e regionali).

Modalità di erogazione: concessione di contributo a fondo perduto fino al 100% dell’investimento – Viene erogato inizialmente (all’avvio del progetto) un anticipo pari al massimo del 20% del contributo, mentre il resto viene erogato a stato di avanzamento lavori (3 quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale); il saldo finale viene corrisposto previa verifica di congruità delle spese effettivamente sostenute.

Misura B.2.3. (dotazione 40milioni di euro) – Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali,

imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2022.

Gli incentivi sono destinati alle imprese private, ai partenariati pubblico-privati, alle organizzazioni del terzo settore e alle agenzie di orientamento/accompagnamento al lavoro, riguardanti il turismo, la filiera ricreativo/culturale, le attività sportivo/ricreative e l’inclusione sociale, che hanno la sede legale e/o operativa nei comuni (o intendono costituirla) compresi nelle aree sisma e aree-cratere 2009 e 2016. L’intervento è finalizzato a sostenere la nascita, il consolidamento e la crescita di imprese sociali, cooperative di comunità ed enti del terzo settore, operanti per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di interesse generale, al fine di rilanciare sul piano socio-economico i territori dell’Appennino centrale colpiti dai sismi del 2006 e 201.

I beneficiari: Enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, associazioni riconosciute aventi personalità giuridica, fondazioni e altri enti privati svolgenti attività di pubblico interesse); Start-up innovative a vocazione sociale (anche costituite in forma cooperativa); Enti non commerciali e Onlus; Enti iscritti ai registri ADV/APS (anche sotto forma di reti associative); Agenzie per il lavoro e enti formativi (orientamento e accompagnamento) autorizzati/ accreditati; Imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all’inclusione sociale (es. fattorie sociali); Enti religiosi civilmente riconosciuti; Enti iscritti all’Albo del servizio civile universale.

Modalità di erogazione: concessione di agevolazioni a fondo perduto – Erogazioni a stato di avanzamento lavori (almeno 20% per volta), a fronte della presentazione dei titoli di spesa, con possibilità di anticipazione della prima quota a fronte di fidejussione (non superiore al 40%)¸monitoraggio e verifica di congruità delle spese effettivamente sostenute.

IL QUESTION-TIME ORGANIZZATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA

Per dirimere dubbi e rispondere a tutte le domande la Camera di Commercio dell’Umbria, oltre a tutte le inziative già attivate, ha organizzato per venerdì 9 settembre alle ore 9,30 un incontro “Question Time” rivolto a tutte le imprese culturali, creative, turistiche, soggetti del terzo settore e soggetti pubblici che intendono presentare domanda di agevolazione per realizzare progetti per il rilancio economico e sociale delle Aree Sisma 2009-2016.

Sono previste tre sessioni informative, una per ciascun bando, con la presenza di esperti che risponderanno ai quesiti posti in tempo reale dai partecipanti.

Il programma

ore 9:30 Introduzione – Federico Sisti, Segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria

ore 9:40 Misura B.2.1 – ore 11.00

ore 11:00 Misura B2.3 – Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità: Risposte a quesiti dei partecipanti

ore 12:30 Misura B2.2 –

Interveranno: Valeria Giancola e Amadio Salvi, esperti di Unioncamere

Moderatore: Claudio Cipollini (Unioncamere)

L’incontro si svolgerà online attraverso la piattaforma ZOOM (per iscriversi andare su https://www.umbria.camcom.it/novita/eventi/gli-incentivi-della-sub-misura-b2-per-turismo-cultura-sport-e-inclusione-modalita-di-funzionamento-e-di-partecipazione e poi cliccare su “Iscriviti Qui”.